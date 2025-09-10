お笑いタレントのヒコロヒー（35）が10日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。最終的には創作だったが、島清恋愛文学賞を受賞したきっかけが中島みゆきの楽曲を元にしていたことで、MCハライチ澤部佑から「じゃあ、”逆YOASOBI”だよね」と言われて見事に切り返した。「恋愛小説をつくってみよう」とのウェブ連載企画で、当初は中島みゆきの楽曲をイメージしていたが、最初の2話だけで、3話目からはすべ