俳優の井浦新が１０日、「Ｘ」（旧ツイッター）に投稿した内容が話題になっている。井浦は７年前のＴＢＳドラマ「アンナチュラル」の主要キャスト、石原ひとみ、井浦新、松重豊、市川実日子、飯尾和樹の５ショット画像を貼付し「こっちは元気にやってるよありがとうそっちも頑張れ」と投稿した。この井浦の投稿に５１０万ビューを超える反響が…。実は１０日は井浦が演じた中堂系の誕生日。ちょっとシャレた表現で、自身