Ｊリーグは１０日、独立行政法人都市再生機構（ＵＲ都市機構）と地域活性化に関する包括連携協定を締結したことを発表した。この日、都内のＪリーグオフィスで会見を行った。締結は、スポーツを活用した地域の魅力向上と住民同士のつながりや、地域への愛着や誇りを育む仕組みを共に現場で実装し、地域活性化の新しい形を創出することを目的としている。初年度の具体的な取り組みとして、スポーツを通じた地域参加型プログラ