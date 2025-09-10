『BBA化全力回避の女、りず（40）』（りず/オーバーラップ）第5回【全8回】【漫画】『BBA化全力回避の女、りず（40）』を第1回から読む子育てに集中して気が付くと、顔も体も劣化…。どうにかしたいけど、お金はかけられない！ そんなりずさん（40）は、盛りブラに初挑戦したり、美魔女先生から美姿勢レクチャー講座を受けたり、脳内若返りのためのデジタルデトックスを試したり…などなど、自分なりに3歳くらい若見えしそうなこと