今年2月に発売135周年を迎えた「ヱビスビール」。サッポロビールでは、今春に展開して好評を博した漫画家・荒木飛呂彦氏の描き下ろしデザイン缶第2弾を発売する。「ヱビスのブランドビジョンは『世の中に前向きな変化をもたらすプレミアムビール』。たのしんでるから、世界は変えられる。ヱビスならではのブランド体験で、新たなお客様との出会いを創りだしてきた」。9日に東京・恵比寿の「YEBISU BREWERY TOKYO」で行われた発表会