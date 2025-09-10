『知能が高過ぎる柴犬と柴犬が好き過ぎる少年ロボット』（シパソ/KADOKAWA）第5回【全12回】【漫画】『知能が高過ぎる柴犬と柴犬が好き過ぎる少年ロボット』を第1回から読む知能が高過ぎる柴犬のシバ。天才過ぎて大型ロボットでも作れてしまうシバは、家族と離れひとりひっそりと暮らしている。最愛の家族、人間の少年ソータくんの代わりとして、シバは自らの手でソータくんそっくりの“少年ロボット”を作り上げた。だがこのロボ