愛知県漬物協会は8月21日、萱津神社の会館で第二回理事会を開催、漬物振興祭、県委託事業（愛知の野菜と漬物の魅力発信事業）など本年度事業を議題に意見交換した。冒頭、曾我公彦会長は「今年も天候要因により、特に成ものの生育が心配され漬物業界の厳しさは続く。こうした現状を脱却するため様々な対応が必要だ」とあいさつ。理事会では、チャリティ事業として「愛知の農林水産フェア」（11月9日、オアシス21）への出展、漬物技