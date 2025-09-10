歌手の橋幸夫さんの葬儀告別式で、後輩の三田明さんが弔辞を述べました。雨の降る中、黒いスーツに身を包んだ三田さんは、マイクの前に立ち、恩師への感謝と最後の対面についての思い出を涙ながらに語りました。【写真を見る】【 橋幸夫さん・葬儀 】三田明さんが別れの挨拶見舞いを回想し「言葉もなく感動」「本当に悲しくて、涙雨になりましたね」と三田さんは語り始めました。62年間にわたり橋さんの背中を見て歩んできたとい