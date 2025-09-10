お笑いコンビ、メッセンジャーあいはら（56）とMBSの武川智美アナウンサー（56）が10日、大阪市のMBSで行われた同局ラジオの秋の改編記者発表会見に出席。あいはらがMCを務める「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！」の帯番組化を発表した。放送時間は現在の水曜午後3時から、月〜金曜午前10時に移動し、番組タイトルも「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Every day」となる。曜日アシスタントは月曜と木曜が武川アナ