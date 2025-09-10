4日に肺炎で死去した歌手橋幸夫さん（享年82、本名・橋幸男）の葬儀告別式が10日、東京・小石川の傳通院で営まれ、出棺前、「二代目橋幸夫yH2」が「いつでも夢を」を歌唱した。出棺時にはメンバーの徳岡純平が遺影を持ち、橋さんの遺体が霊きゅう車に納められると小牧勇太は「橋さん」と呼びかけ、3人で「ありがとうございました」と深々と頭を下げた。橋さんの代表曲「いつでも夢を」を3人で歌い始めると、大粒の雨が降り注いだ