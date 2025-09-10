お笑いタレントの東野幸治（58）が10日放送のカンテレの情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分＝関西地区）に出演。番組では静岡県伊東市の田久保真紀市長が同日、学歴詐称疑惑を巡り、自身に対する不信任決議を可決した市議会を解散したことを伝えた。元フジテレビの解説委員でジャーナリストの風間晋氏は「予想されたこととは言え、そこまでしなければいけないのか。ご自身のことなのに」と批判した。市議会