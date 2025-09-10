KーPOPのヒット曲とクラシックの融合したフルオーケストラコンサート「SM CLASSICS LIVE 2025 in TOKYO」が9月15日に東京・国際フォーラムで開催される。KーPOPをけん引してきた韓国の芸能事務所「SMエンタテインメント」が5年の歳月をかけて準備してきたビッグプロジェクト。今年2月に韓国で開催して大盛況だった音楽祭を日本でも初めて行う。楽曲が演奏されるBoAと4人組ガールズグループ、aespaが応援メッセージを寄せた。BoAは