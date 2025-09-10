江崎グリコは9月3日、都内で「Glico食と健康の科学セミナー」を開催した。「健康維持・増進における腸の働きと乳酸菌の可能性」と題して国立研究開発法人医薬基盤栄養研究所ヘルス・メディカル微生物研究センターの国澤純センター長を招き講演を行った。第1部では腸内環境を良くすることで健康維持や増進に繋がることや、日々どのような食材を取り入れると良いかなどを発表した。また食べ物の消化や吸収をする上で大切な腸の蠕動（