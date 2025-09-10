女性（当時１０代）に対して性的暴行を加えたとして、和歌山県御坊市の消防本部に勤務する男（２３）と、同市の会社員の男（２３）が逮捕されました。御坊警察署が９月１０日、不同意性交等の疑いで逮捕したのは、▽御坊市消防本部に勤務する北野暖容疑者（２３）と、▽御坊市の会社員・木本優陽容疑者（２３）です。御坊署によりますと北野容疑者と木本容疑者は去年５月、木本容疑者の自宅で、和歌山県内在住の女性（当時１