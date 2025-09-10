旧村上ファンド出身者が設立した投資ファンド「エフィッシモキャピタルマネージメント」が大手自動車部品メーカー、太平洋工業（岐阜県大垣市）の株式を７・７４％まで買い増したことがわかった。関東財務局に変更報告書を提出した。太平洋工業は、経営陣による自社株買収（ＭＢＯ）での株式非公開化を目指している。７月末から株式公開買い付け（ＴＯＢ）を実施しており、期限を今月８日から２４日に延長していた。買い付け