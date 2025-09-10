フィリピンで拘束された日本の犯罪グループ「JPドラゴン」のメンバー6人が日本に向けて強制送還されました。フィリピン入国管理局によりますと、10日朝、首都マニラの収容所から日本に向けて強制送還されたのは、2025年5月に拘束された森廣将人容疑者（38）や山根麟太郎容疑者（27）ら6人です。6人はフィリピンを拠点に特殊詐欺などの犯罪に関わっている「JPドラゴン」のメンバーで、警察官をかたって日本の高齢者からキャッシュカ