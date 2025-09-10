活発な秋雨前線の影響で各地で大雨となっていて、明け方には、長崎県と熊本県で線状降水帯が発生しました。秋雨前線が西日本から東日本付近に停滞し、湿った空気が流れ込んで活動が活発になっています。明け方には、長崎県南部と、熊本県、天草・芦北地方に活発な雨雲が連なる線状降水帯が発生し、長崎県・南島原市口之津では6時間雨量が257.5ミリと、観測史上1位の記録的な大雨となりました。11日にかけても、九州から東北の広い