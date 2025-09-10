お笑いタレントのヒコロヒー（35）が10日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。中島みゆきのファンクラブに入会していたことを明かした。朝日新聞のウェブ版で連載していた短編恋愛小説を書籍化した「黙って喋って」が今年7月31日に島清恋愛文学賞を受賞。当初は中島みゆきの楽曲「化粧」と「蕎麦屋」をモチーフしていたことを明かした。MCハライチ澤部佑から「中島みゆきさんの歌はそもそも大好き？」と