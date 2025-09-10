4日に肺炎で死去した歌手橋幸夫さん（享年82、本名・橋幸男）の葬儀告別式が10日、東京・小石川の傳通院で営まれた。出棺にあたり、作曲家吉田正門下生として橋さんの弟弟子にあたり、橋さん、舟木一夫、西郷輝彦ともに「四天王」と呼ばれた歌手三田明（78）が弔辞を述べた。出棺と同時に大粒の雨が降り出し、三田は「本当に悲しくて、涙雨になりましたね。すごいわ、やっぱり先輩は。すごい力を持ってるね。こうやって清めていた