【モデルプレス＝2025/09/10】元NHKアナウンサーで現在はフリーで活躍する中川安奈が10日、自身のInstagramを更新。東京ドームでの野球観戦の様子を公開した。【写真】元NHKアナ、巨人ユニ姿でへそ出し◆中川安奈、東京ドームでへそ出しコーデ披露中川は「ひさしぶりに観戦へ！9月の勝利後に聴くSeptemberは格別ですね。今回もみんなで『しんのすけ〜』って言えましたっ」とコメントし、東京ドームで読売ジャイアンツのユニフォー