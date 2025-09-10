【モデルプレス＝2025/09/10】フリーアナウンサーの田中みな実が9日、TBS系「有田哲平とコスられない街 新宿SP」（よる10時〜）に出演。年に2回しか食べない物を明かした。【写真】田中みな実、グルメロケの様子◆田中みな実、ラーメンは「年に2回しか食べないって決めている」この日、東京・中野にコスパ最強の街グルメの取材に訪れた一行。ラーメン屋に向かう途中でお笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇から「田中さんはラー