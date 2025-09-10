巨人・リチャードが自身初の2ケタ本塁打に王手をかけた。「7番・一塁」でスタメン出場した2025年9月9日の広島戦（東京ドーム）で、初回1死満塁の好機に左翼席へ9号満塁本塁打。床田寛樹が投じた低めのツーシームをすくい上げた。巨人で1シーズンの満塁本塁打2本は、23年の大城卓以来2年ぶりで、移籍1年目に限ると史上5人目の快挙だと報じられた。ウエスタンリーグでは5年連続のホームラン王ソフトバンクではウエスタンリーグで5年