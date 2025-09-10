◆練習試合巨人３軍７―１西武３軍（１０日・ジャイアンツ球場）巨人３軍は、西武３軍との練習試合に７―１で勝利した。今季対戦成績は５６勝２７敗３分けとなった。先発の松井は毎回走者を背負ったが、４回までは無失点。しかし５回２死三塁から自身の暴投で１点を失った。打線は２回に中田の中前への２点適時打で先制すると、３回にも田上の適時打で１点を追加。６回には３番手・大曲を攻めて打者８人で４点を奪い、試合