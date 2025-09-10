大学選手権優勝１３回を誇る明大ラグビー部は１０日、オフィシャルパートナーとしてＧＭＯインターネットグループ株式会社、株式会社ニフコ、株式会社やまたけの３社から支援を受けることになったと発表。公式戦ファーストジャージーに各社のロゴを掲出し、関東大学対抗戦、大学選手権に挑む。規定改定により、今季から公式戦のジャージーに広告掲出が認められた。明大は胸にＧＭＯ、パンツの裾にニフコ、やまたけ両社のロゴが