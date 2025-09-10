女優の今田美桜が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）は１０日に、第１１８話が放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）ある日、久々の人物がのぶ（今田）の前に現れた。のぶが勤めていた高知新報の上司・東海林（津田健次郎）が訪問してきた。インターホンが鳴り、のぶは扉を開ける。東海林は「やあ、のぶ。しばらくやにゃ」とあいさつした。東海林はボサボサの白髪で、