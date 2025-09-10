元フィギュアスケート選手で、現在はタレントとして活躍中の浅田舞が、９日のＡＢＥＭＡ「愛のハイエナｓｅａｓｏｎ４」（火曜・午後１１時）に出演した。番組では俳優の山本裕典がホストクラブに体験入店する企画を放送。浅田は山本との面識を問われると、「私愛知県出身で、山本さんも愛知県出身じゃないですか。地元の友達と一緒に、山本さんにファンレター送ったことあります。めちゃくちゃ今日楽しみにしてて」と明かし