Ｊ２藤枝は１０日、立正大のＭＦ中村優斗の来季入団が内定したと発表した。埼玉・朝霞市出身で、武南高から立正大に進学。本人はクラブを通じ「幼い頃からの夢であったプロサッカー選手を、蹴球都市藤枝で始められることをたいへん嬉しく思います。今まで育ててくれた両親や関わってくれた指導者の方々、仲間への感謝の気持ちを忘れずに全身全霊で闘います」とコメントした。