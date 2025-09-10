岡山県立図書館が10月4日、「新聞、読み方のコツ」講座を開催し、参加者（定員80人、申込先着順）を募集しています。参加無料。 山陽新聞社編集局の大立貴巳編集委員室長が講師を務め、新聞記者の観点から文章術や記事の書き方、新聞を読むときのポイントや秘訣などを紹介します。 岡山県立図書館では、全国紙や地方紙、業界紙やスポーツ紙、外国紙などいろいろな新聞を読むことができます。 問い合わせは、岡山