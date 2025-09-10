８日、タジキスタン・ドゥシャンベの大バザールにある菓子を売る店舗。（ドゥシャンベ＝新華社記者／李任滋）【新華社ドゥシャンベ9月10日】タジキスタンの首都ドゥシャンベの大バザールは、さまざまな果物や野菜、スパイスなど豊富な品ぞろえが魅力で、人気の観光地になっている。８日、タジキスタン・ドゥシャンベにある大バザールの建物の外を通る運送業者。（ドゥシャンベ＝新華社記者／李任滋）８日、タジキスタン・ドゥシ