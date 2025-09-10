四川省成都市にあるＩＦＳモール内の「即買即退」税還付カウンター。（成都＝新華社記者／李倩薇）【新華社北京9月10日】中国国家税務総局は10日、出国時税還付の対応店舗が8月末時点で1万店を超えたと発表した。1〜8月に税還付を受けた訪中客は前年同期比3.5倍に増え、対象品の販売額は97.5％増、税還付額は96.9％増となった。税還付の利便化に向けた新政策がインバウンド消費を押し上げている。