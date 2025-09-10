女子ゴルフの国内メジャー第2戦ソニー日本女子プロ選手権は11日から4日間、茨城・大洗GCで開催され、朴荽径（パク・ヒョンギョン、25）、李叡源（イ・イェウォオン、22）、金秀芝（キム・スジ、28）、朴知映（パク・ジヨン、29）の韓国勢4人と、トリチャット・チェーングラブ（30＝タイ）がアジア枠で出場する。韓国ツアー8勝の朴荽径は日本ツアー初戦だった今年5月のワールド・サロンパス・カップで8位に食い込ん