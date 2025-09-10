◇出場選手登録【巨人】岡田悠希投手（外野強化）【阪神】原口文仁内野手（内野強化）、楠本泰史外野手（外野強化）【DeNA】石上泰輝内野手（内野強化）【中日】金丸夢斗投手（先発要員）【楽天】浅村栄斗内野手（打線強化）【西武】青山美夏人投手（中継ぎ強化）◇同抹消【巨人】三塚琉生外野手（再調整）【阪神】豊田寛外野手（再調整）【DeNA】知野直人内野手（再調整）【中日】松木平優太投手（再調整）【ロッテ】田村龍弘