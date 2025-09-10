ビンテージな背景に真っ白なワンピース姿が…韓流スターとして一世風靡したイ・ビョンホン(55)の女優妻が最新ショットを披露した。「ここは大聖堂ではなく、数百年前に大聖堂だった壁を全て保存してホテルに使われているイベント会場の隣のレストランです」とインスタグラムに綴ったのは、イ・ミンジョン(43)。キリストの前でポーズをとるオフショットがイタリアのベネチアを訪問した際に女優のソン・イェジンが撮影した、白い