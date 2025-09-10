すかいらーくレストランツが運営する和食レストラン「夢庵」では、11日より、「秋の実り 味めぐりフェア」を期間限定で開催する。【写真】どれでも1649円！『秋の選べるせいろ蒸し御飯膳』組み合わせ例【フェア概要】『秋の選べるせいろ蒸し御飯膳』1649円「せいろ御飯」、「おかず」、「椀物」を選べて、秋の味覚を存分に楽しめる御膳が今年も復活。3種の「せいろ御飯」は店舗で蒸したてを提供。「おかず」は播磨灘産の牡蠣を含