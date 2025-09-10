ユーチューバー・ヒカル（34）が9日に自身のX（旧ツイッター）を更新。男性が女性に奢る、奢らない問題について持論を展開した。たびたびネット上で話題になるこのテーマだが、ヒカルは「女性に対して『奢らない』『奢れない』人がたくさん居ることによって、自動的に『奢る』ことの価値が上がって当たり前のことをしてるだけで良い人だと思われる」とポスト。また「世の中の男性にはこれからも奢ることなく生きていってほ