気象台は、午後3時7分に、大雨警報（土砂災害）を能登町に発表しました。また洪水警報を七尾市、穴水町、能登町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】石川県・能登町に発表 10日15:07時点能登では、11日昼前まで土砂災害に、11日明け方まで河川の増水に警戒してください。石川県では、11日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■金沢市□大雨警報・土砂災害・浸水11日明け方に