気象台は、午後3時2分に、大雨警報（浸水害）を川口市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】埼玉県・川口市に発表 10日15:02時点南部では、10日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■川口市□大雨警報【発表】・浸水10日夜のはじめ頃にかけて警戒3時間最大雨量70mm