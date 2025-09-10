9月10日午前、新潟県五泉市の市道で、軽自動車と原付バイクが衝突する事故がありました。この事故で、原付バイクを運転していた80代の男性が意識不明の重体で新潟市内の病院に搬送されています。事故が起きたのは、五泉市三本木の信号がない交差点です。9月10日午前10時半ごろ、60代の男性が運転する軽自動車と、80代の男性が運転する原付バイクが交差点内で衝突しました。この事故で、80代の男性が頭の左側と口から出血し、意識不