愛知県豊橋市の市立本郷中で行われた救命講習。マネキンを階段から踊り場まで運び、AEDを使って心肺蘇生を練習した＝4月（同校提供）愛知県豊橋市の市立本郷中で今年、男子生徒が部活動中に意識を失い心肺停止になった。教員が素早く自動体外式除細動器（AED）を使用して措置を講じたことで回復し、一命を取り留めた。同校ではAEDの使い方を確認する講習を毎年実施しており、平野光也校長は「成果が出て、滞りなく対応できた」と