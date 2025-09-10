ドジャースは９日（日本時間１０日）の本拠地ロッキーズ戦を７―２で快勝した。当たりの止まっていたＴヘルナンデスが２本塁打を含む３安打。ベッツにも１７号２ランが飛び出し、投げては先発のシーハンが７回３安打１失点の好投。３連勝で２位パドレスに２ゲーム差をつけた。再び勢いを取り戻したチームだが、試合後に気を引き締めたのがベッツだ。「感情に流されてはいけない。浸ってはいけないんだ。だから今この瞬間に集中