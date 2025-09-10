ケネディ大統領の言葉に あなたの国が自分に何をしてくれるかを問うのではなく、あなたが国のために何が出来るかを問いかけよう─。 Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. 1961年、当時の米国のジョン・F・ケネディ大統領（1917―1963）が語った言葉。大統領就任演説で語ったこの言葉は当の米国のみならず、世界の若者の心を揺さぶった。自国の繁栄だけではなく、