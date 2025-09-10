「成年皇族としての自覚を持ち、その務めを果たしてまいりたいと存じます」19歳のお誕生日を迎えた9月6日、皇室で40年ぶりとなる成年式に臨まれた悠仁さま。中心的儀式「加冠の儀」では、秋篠宮ご夫妻に冒頭のように抱負を述べられていた。「悠仁さまは成年式に向けてリハーサルを重ねるなど、ご準備に専念してこられました。本番当日は緊張もおありだったと思いますが、堂々たるお振舞いが印象的でした」（皇室担当記者）悠仁さま