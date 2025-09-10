【碓井広義テレビ 見るべきものは!!】中井貴一「母の待つ里」フィクションを承知で疑似的なふるさとや家族を求める心理を描く藤木直人は不思議な俳優だ。コンスタントにドラマで見るし、主演作も少なくない。だが、代表作がすぐに出てこない。上戸彩と共演した「高校教師」（TBS系）は、もう20年以上前の作品だ。昨年、医師を演じた「D＆D〜医者と刑事の捜査線〜」（テレビ東京系）も寺島進のクセ者刑事のほうが目立っていた