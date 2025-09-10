【あの頃、テレビドラマは熱かった】#6ハマコー出演ドラマが「コナン」ヒットにつながった？「金田一少年の事件簿」（1995年／日本テレビ系）◇◇◇1995年は激動の年だった。阪神・淡路大震災と地下鉄サリン事件が立て続けに起き、社会全体に不安と重苦しさが広がる一方で、女子高生は元気だったし、街にはWindows95発売による「インターネット元年」の熱気も漂っていた。とはいえ、当時のネットはアナログ電話回