Ｊ２藤枝は１０日、台風１５号による竜巻、突風によりホームタウンの志太榛原地域で甚大な被害が出ていることを受け、義援金募金活動を実施すると発表した。対象となる試合は１３日のホーム・大分戦、２０日の同・磐田戦。集まった義援金の送付先は自治体と連携の上に確定し、後日クラブ公式サイトで発表するとした。同２試合の募金箱設置場所は中央広場とメインスタンドコンコース。一部の選手も募金の呼びかけに参加する予定