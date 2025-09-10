日本時間１５時００分にノルウェー消費者物価指数（CPI）（8月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（8月）15:00 予想-0.8%前回0.8%（前月比) 予想3.3%前回3.3%（前年比)