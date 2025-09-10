◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第２戦ソニー日本女子プロ選手権プロアマ戦（１０日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）アジア枠として出場する韓国出身の朴ヒョン径（パク・ヒョンギョン）、李叡源（イ・イェウォン）、金秀芝（キム・スジ）、朴知映（パク・ジヨン）の４選手が記者会見した。韓国ツアー８勝の朴ヒョン径は、５月の今季メジャー初戦・ワールドレディスサロンパスカップ（８位）以来、２回