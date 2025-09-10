午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８６０、値下がり銘柄数は６９８、変わらずは５８銘柄だった。業種別では３３業種中２０業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、銀行、情報・通信、電気・ガスなど。値下がりで目立つのは輸送用機器、医薬品、鉄鋼など。 出所：MINKABU PRESS