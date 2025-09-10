巡ってきたアピールの機会に前半で交代。その表情から、危機感がヒシヒシと伝わってきた。現地９月９日、日本代表は、ワールドカップ開催国のアメリカと敵地コロンバスで対戦。６日のメキシコ戦からスタメン11人を入れ替えたなか、攻守ともに精彩を欠き、０−２で完敗を喫した。本職のサイドバックやウイングバックではなく、３バックの左で先発した長友佑都は、先制点の場面で、ボレーシュートを決めたアレックス・センデハ