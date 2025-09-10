10日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝147円43銭前後と、前日午後5時時点に比べ23銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝172円61銭前後と39銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース